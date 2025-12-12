Киев и Москва очень близки к подписанию мира

Россия и Украина очень близки к подписанию мирного соглашения по урегулированию конфликта.

Как передает Day.Az, об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.

"Украина и Россия очень близки к подписанию мирного соглашения. Мы должны сделать все возможное, чтобы достичь мира. Украина должна бороться не за войну, а за мир", - написал он.