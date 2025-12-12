https://news.day.az/world/1801796.html Киев и Москва очень близки к подписанию мира Россия и Украина очень близки к подписанию мирного соглашения по урегулированию конфликта. Как передает Day.Az, об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Алексей Гончаренко. "Украина и Россия очень близки к подписанию мирного соглашения. Мы должны сделать все возможное, чтобы достичь мира.
Киев и Москва очень близки к подписанию мира
Россия и Украина очень близки к подписанию мирного соглашения по урегулированию конфликта.
Как передает Day.Az, об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.
"Украина и Россия очень близки к подписанию мирного соглашения. Мы должны сделать все возможное, чтобы достичь мира. Украина должна бороться не за войну, а за мир", - написал он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре