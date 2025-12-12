https://news.day.az/officialchronicle/1801757.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих официальных аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю дня памяти великого лидера Гейдара Алиева. Day.Az представляет публикацию:
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с днем памяти великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился в своих официальных аккаунтах в социальных сетях публикацией по случаю дня памяти великого лидера Гейдара Алиева.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"12 декабря - День памяти национального лидера Гейдара Алиева".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре