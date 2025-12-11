В ООН высказались о захвате американцами нефтяного танкера Венесуэлы

ООН обеспокоена захватом Соединенными Штатами нефтяного танкера у побережья Венесуэлы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

"Как вы знаете, генеральный секретарь обеспокоен эскалацией напряженности между США и Венесуэлой, он также обеспокоен последним развитием событий, - сказал Хак, комментируя ситуацию с танкером. - Мы призываем все стороны воздерживаться от действий, которые могут усилить эскалацию двусторонней напряженности и дестабилизировать Венесуэлу и регион".

Зампредставителя генсека не стал давать правовой оценки произошедшему. "У нас недостаточно информации на данном этапе, чтобы делать юридические заключения относительно законности данной операции", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

В среду президент США Дональд Трамп подтвердил задержание нефтяного танкера у побережья Венесуэлы, отметив, что Соединенные Штаты планируют оставить нефть себе. Кроме того, Трамп заявил, что информация о владельце судна будет раскрыта.

Министерство юстиции США, выполняющее в стране функции генеральной прокуратуры, заявило, что задержанный танкер в нарушение американского санкционного режима перевозил нефть из Венесуэлы и Ирана. Глава ведомства Пэм Бонди также утверждала, что судно задействовалось для "поддержки иностранных террористических организаций".

В Министерстве иностранных дел Венесуэлы заявили, что расценивают захват американской стороной нефтяного танкера в Карибском море как акт международного пиратства.