В Саудовской Аравии радуются обильным дождям

Несмотря на порой довольно печальные последствия продолжающихся в мире наводнений, в Джидде, во втором по численности населения городе Саудовской Аравии, многие местные жители искренне радуются обильным дождям.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: