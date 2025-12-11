https://news.day.az/world/1801775.html В Саудовской Аравии радуются обильным дождям - ВИДЕО Несмотря на порой довольно печальные последствия продолжающихся в мире наводнений, в Джидде, во втором по численности населения городе Саудовской Аравии, многие местные жители искренне радуются обильным дождям. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
