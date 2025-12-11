Суд над гражданами Армении: обвиняемым предоставлено последнее слово

11 декабря продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, в военных преступлениях, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их адвокаты, часть потерпевших лиц, их правопреемники и представители, а также прокуроры, защищающие государственное обвинение.

На судебном заседании была предоставлена возможность воспользоваться правом на реплику.

Старший помощник генерального прокурора Вюсал Алиев в своем выступлении сначала затронул часть, касающуюся оспариванию роли обвиняемых в преступном сообществе.

По словам прокурора, защищающего государственное обвинение, представленные в суде доказательства подтвердили, что упомянутые преступные группы начали формироваться за несколько лет до начала Первой Карабахской войны: "Действительно, из представленных доказательств было установлено, что эти группы поддерживались и вооружались руководством Армении. Однако позже мы убедились, что лидеры и члены этих вооруженных групп занимали важные политические и военные "посты" в незаконном образовании, созданном на оккупированных территориях Азербайджана, и в Армении. То есть эти группы не были случайными, произвольными объединениями и впоследствии стали частью преступной армии, оккупировавшей территории Азербайджана.

Что касается обвиняемых, то, например, Давид Манукян был членом Шушинского батальона, а Давид Ишханян - командиром 28-го "Мартунинского" батальона. Именно эти и другие батальоны представляли собой переименованную, более организованную и милитаризированную форму вышеупомянутых незаконных формирований".

Прокурор, защищающий государственное обвинение сообщил, что хотя оккупация Арменией территорий Азербайджанской Республики является неоспоримым фактом, и многочисленные доказательства, представленные на судебном заседании, были подтверждены, это не уменьшает и не освобождает от ответственности обвиняемых, являющихся ключевыми фигурами созданного им преступного сообщества.

"Поскольку упомянутые многочисленные преступления были совершены при организации и поддержке именно военного и политического руководства Армении, они были совершены также при участии преступного сообщества, к которому присоединились эти обвиняемые в различное время. В определенные периоды часть нынешних обвиняемых формально занимала должности в военном или политическом руководстве армянского государства. То есть в этом смысле армянское государство и надуманный режим действовали как единый организм в контексте организации, совершения и сохранения оккупации", - добавил государственный обвинитель.

"Из видеоматериала о боевом пути Давида Ишханяна, изученного в ходе судебного расследования, ясно, что поставленной перед ним задачей во время нападения на Шушу было воспрепятствовать прибывающей на помощь Азербайджанской армии. То есть, хотя сам он не принимал непосредственного участия в нападении на Шушу, своими действиями он создал почву для этого или не позволил принять меры по предотвращению нападения. Это характерная для преступного сообщества особенность. Аналогичным образом, Давид Манукян, участвовавший в захвате села в Кяльбаджаре и установивший пост для блокирования дороги, Меликсет Пашаян, стоявший с оружием на постах, установленных в селах Агдама, Левон Мнацаканян, оказывавший артиллерийскую поддержку во время захвата Губадлинского, Зангиланского и Агдамского районов, Мадат Бабаян, участвовавший в захвате Агдеринского, Кяльбаджарского и Тертерского районов, а также Ходжалы, и другие соответственно виновны в захвате территорий", - далее заявил он.

Государственный обвинитель подчеркнул, что, несмотря на их осведомленность обо всех юридических реалиях, эти обвиняемые выполняли взятые на себя "функции" в целях достижения указанных единых целей преступного сообщества (присоединение некогда оккупированных территорий Азербайджана к Армении - ред.).

В продолжение выступления, В.Алиев также озвучил позицию стороны обвинения в связи с выступлением защитника Аркадия Гукасяна: "Как отметил защитник Аркадия Гукасяна, то, что он являлся журналистом, не означает автоматически, что он преступник, его журналистская деятельность не была политическим трамплином. Он привлечен к ответственности именно за то, что, выполняя возложенные на него "функции" для достижения указанных целей преступного сообщества, он способствовал совершению других насильственных преступлений другими членами преступного сообщества, за преступление насильственного захвата власти и другие деяния".

"Несмотря на высказываемые слова о том, что Давид Аллахвердян, Давид Бабаян и другие обвиняемые были слишком молоды во время Первой Карабахской войны и другие подобные мнения, следует учитывать, что им не предъявлены обвинения в отношении указанного периода", - далее сказал В.Алиев.

Представитель потерпевших Шаиг Гусейнов в своём выступлении отметил, что защита в большинстве случаев строила свои речи на формальных рассуждениях: "Достаточно указать лишь один неопровержимый факт: все обвиняемые по делу, без исключения, были задержаны в разоружённом состоянии, и в ходе обысков, проведённых либо при них, либо по месту их проживания, были обнаружены и изъяты различные виды оружия и боеприпасов".

Адвокат также подчеркнул, что при проведении как предварительного расследования, так и судебного следствия, необходимо учитывать тот факт, что практически никто из обвиняемых не проявил искреннего раскаяния в содеянном.

С учётом позиции государственного обвинения Ш.Гусейнов обратился к суду с просьбой вынести в отношении обвиняемых обвинительный приговор.

Другой представитель потерпевших − Айдын Гаджиев в своём выступлении попросил суд назначить обвиняемым справедливое наказание: "Назначив обвиняемым справедливую меру наказания, можно хотя бы частично восстановить права потерпевших. Их конституционные права − право на жизнь, право на безопасность, право собственности, право на жильё, право на безопасную жизнь − были нарушены в результате непосредственных действий вооружённых сил Армении и самих обвиняемых".

Ещё один представитель потерпевших − Рауф Абдуллаев в своём выступлении также попросил суд приговорить обвиняемых к заслуженному наказанию.

После этого для реализации права на реплику слово было предоставлено стороне защиты.

Защитник обвиняемого Василия Бегларяна - Вугар Гейдаров, ссылаясь на решения международных судов, отметил, что если между показаниями, данными лицом на предварительном следствии, и его показаниями в ходе судебного разбирательства имеются противоречия, то приоритет должны иметь показания, данные в суде: "Показания, данные на стадии предварительного следствия, являются частью процесса сбора доказательств следователем. Поэтому именно судебное следствие должно считаться приоритетным".

Он попросил суд при вынесении решения в совещательной комнате исходить из тех показаний, которые его подзащитный дал во время судебного следствия.

Другой защитник обвиняемого Василия Бегларяна − Азизага Гафаров, заявил, что сторона обвинения неправильно оценила обстоятельства, связанные с участием его подзащитного, и неверно квалифицировала его действия.

Адвокат обвиняемого Аркадия Гукасяна − Парвана Гасымова выразила уверенность в том, что суд будет руководствоваться принципами законности и справедливости. Она попросила суд вынести оправдательный приговор в отношении А.Гукасяна.

Адвокат обвиняемого Давида Манукяна − Дмитрий Зинченко заявил, что его подзащитный в свое время был военнослужащим и выполнял приказы. Он также попросил суд вынести оправдательный приговор в отношении Д.Манукяна.

Адвокат обвиняемого Давита Ишханяна − Агшин Мамедли, адвокат обвиняемого Араика Арутюняна − Анар Мамедов и адвокат обвиняемого Бако Саакяна − Нигяр Мирбабаева также озвучили свои аргументы в репликах, касающихся реплик стороны обвинения.

После окончания реплик обвиняемым было предоставлено последнее слово.

Председательствующий в суде З.Агаев заявил, что во время последнего слова подсудимым нельзя задавать вопросы.

Обвиняемый Левон Балаян в своем выступлении заявил, что не считает себя виновным, и добавил: "У меня было оружие, но я не стрелял по людям, выстрелы производились в воздух".

Обвиняемый Мадат Бабаян сообщил, что не совершал убийства и лишь производил выстрелы в воздух.

Обвиняемый Гарик Мартиросян сказал, что не считает себя виновным.

Обвиняемый Меликсет Пашаян отметил, что, как говорил ранее, он был в селах Агдама, однако не участвовал там в боевых операциях. Он добавил, что в 2023 году в течение трех месяцев находился на посту.

Обвиняемый Давид Аллахвердян сообщил, что не совершал никакого преступления, подчинялся законам.

Обвиняемый Гурген Степанян заявил о своей невиновности.

Обвиняемый Эрик Казарян сказал, что в 2021-2023 годах он был солдатом вооруженных сил Армении, во время службы выполнял воинский долг и что не считает себя виновным по предъявленным ему обвинениям.

Обвиняемый Василий Бегларян сообщил, что не совершал никакого преступления, не был членом преступной группы, не считает себя виновным.

Обвиняемый Давид Манукян в своем выступлении озвучил свои контраргументы относительно заявленного стороной обвинения.

Поскольку в суде был объявлен перерыв, его последнее слово будет продолжено на очередном судебном заседании.

Судебный процесс продолжится 19 декабря.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Карамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давид Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Казарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.