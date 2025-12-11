DeepSeek заподозрили в использовании запрещенных чипов Nvidia Blackwell

Китайская DeepSeek использует новейшие чипы Nvidia Blackwell при разработке следующего поколения модели искусственного интеллекта. При этом чипы официально запрещены для ввоза в Китай, сообщает The Information, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным шести источников издания, компания использует несколько тысяч графических ускорителей серии Blackwell, несмотря на действующий запрет на их экспорт в Китай. Поставки, как утверждается, осуществляются обходным путем: серверы с Blackwell сначала отправляются в дата-центры стран, где разрешена отгрузка, затем оборудование разбирают и по частям переправляют на территорию Китая.

Согласно информации собеседников, часть команды рассчитывает представить новую модель DeepSeek к празднованию китайского Нового года - в конце января 2026 года. В то же время основатель DeepSeek Лян Вэньфэн не настаивает на жестких сроках, отдавая приоритет качеству.

Последняя публичная разработка компании - экспериментальная версия V3.2-Exp, выпущенная в сентябре, - позиционируется как промежуточный этап перед переходом к следующей архитектуре. Однако масштабирование новой технологии на более крупные модели идет медленнее, чем предполагалось.

DeepSeek стала одним из самых заметных игроков на рынке ИИ в начале 2025 года. В январе компания представила открытую модель R1, ориентированную на имитацию человеческого мышления. Решение быстро завоевало популярность и позволило фирме усилить конкурентные позиции в противостоянии с OpenAI и другими американскими разработчиками.