Гильдия продюсеров Азербайджана принята в Международную федерацию ассоциаций кинопродюсеров

Для киноиндустрии Азербайджана произошло важное событие: Гильдия продюсеров Азербайджана (APG) официально принята в одну из самых авторитетных киноорганизаций мира - Международную федерацию ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF). Членство вступит в силу с 1 января 2026 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе APG.

Присоединение к FIAPF является стратегическим шагом, направленным на усиление международного признания азербайджанского кино и укрепление его позиций на мировом уровне.

Председатель Гильдии продюсеров Азербайджана Мушфиг Хатамов отметил:

"Членство в FIAPF открывает широкие возможности для адаптации работы азербайджанских продюсеров к международным стандартам и их интеграции в мировой кинорынок. Это имеет историческое значение с точки зрения более надёжной защиты прав продюсеров, привлечения зарубежных инвестиций в отечественные кинопроекты и расширения участия в международных копродукциях. Азербайджанское кино теперь представлено на одной платформе с ведущими киностранами мира".

Гильдия продюсеров Азербайджана планирует использовать новый статус для усиления деятельности по следующим направлениям:

содействие совершенствованию законодательства, связанному с авторскими и продюсерскими правами, а также с кинопроизводством на международном уровне;

более активное продвижение азербайджанского кино среди зарубежных продюсеров, дистрибьюторов и инвесторов через сеть FIAPF.

О Гильдии продюсеров Азербайджана

APG - общественная организация, объединяющая ведущих кино- и телепродюсеров страны. Основная цель организации - защита прав и интересов своих членов, поддержка развития аудиовизуальной индустрии Азербайджана и продвижение международного сотрудничества в этой сфере.

О FIAPF

FIAPF основана в 1933 году и является некоммерческой организацией, представляющей 38 членов из 31 страны. Федерация защищает интересы кинопродюсеров, аккредитует крупнейшие международные кинофестивали (такие, как Каннский, Берлинский, Венецианский) и определяет профессиональные и этические стандарты в мировой киноиндустрии.