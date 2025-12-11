Человечество вошло в коридор самых жарких лет в истории

По прогнозам Европейской службы изменения климата Copernicus (C3S), 2025 год войдет в тройку самых теплых за все время наблюдений - наряду с 2024-м, который сейчас удерживает первое место.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом пишет The Independent.

Данные C3S свидетельствуют, что именно в этом году мир завершит первый трехлетний период, когда средняя глобальная температура стабильно превышала отметку в +1,5 °C от доиндустриального уровня - порога, который ученые считают критическим для климата.

Тревожные прогнозы прозвучали сразу после саммита COP30, где правительства так и не смогли согласовать существенные новые обязательства по сокращению выбросов. Причиной стали обостренные геополитические противоречия, которые снова задержали принятие решений, необходимых для сдерживания глобального потепления.

Рекордное нагревание океанов стало ключевым драйвером экстремальных погодных явлений в разных регионах мира. В Южной и Юго-Восточной Азии это привело к самой масштабной климатической катастрофе года, а в Испании - к разрушительным лесным пожарам.

Всемирная метеорологическая организация (WMO) подтвердила: 2023, 2024 и 2025 годы уже сформировали самый теплый трехлетний период, а последнее десятилетие стало самым жарким за все время наблюдений.