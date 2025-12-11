Цены на автомобили из Грузии резко изменятся?

Цены на автомобили, которые поступают в Азербайджан транзитом через территорию Грузии, могут существенно увеличиться.

Как передает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV, в Грузии подготовлен новый законопроект Служебного агентства МВД, предусматривающий заметное повышение ряда сборов, связанных с приобретением или реэкспортом транспортных средств иностранными гражданами. В частности, стоимость транзитных номерных знаков предлагается увеличить с нынешних 50 до 370 лари. По текущему курсу это означает рост с приблизительно 32 до 233 манатов.

Кроме того, сумма, взимаемая за подготовку экспертного заключения на автомобиль, возрастет со 100 до 180 лари, что соответствует повышению с 63 до 113 манатов. Планируется и удорожание оформления экспортной таможенной декларации. Эта пошлина должна вырасти со 130 до 200 лари, что примерно составляет 126 манатов.

По словам эксперта Эльдениза Джафарова, Грузия рассматривает такие меры из-за растущего объема операций с автомобилями. Значительная часть машин, ввозимых из США, поступает в страну через порт Поти. Именно здесь проходят все перечисленные административные процедуры. Увеличение пошлин неизбежно отразится на покупателях, поскольку дополнительные затраты будут включены в конечную стоимость автомобилей. Ожидается, что машины, ввозимые в Азербайджан через грузинскую территорию, заметно подорожают.

