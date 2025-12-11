Вышло последнее обновление Windows в 2025 году

Microsoft представила обновление KB5072033 для Windows 11, которое стало последним патчем безопасности в 2025 году. Пакет включает ряд функциональных улучшений и исправлений, направленных на повышение стабильности и удобства использования системы, сообщает Windows Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ключевые изменения затронули "Проводник", у которого темный режим стал более единообразным и теперь распространяется на диалоговые окна, включая интерфейсы копирования и удаления файлов. Пользователи также получили возможность отключать панель перетаскивания, которая появляется при переносе файлов в верхней части окна.

Обновление включает дополнительные улучшения интерфейса: панель поиска Windows приведена в соответствие с размером меню "Пуск", добавлена возможность переключать фоновые изображения при активированной функции "Windows: интересное" для экрана блокировки, реализована тактильная обратная связь при закреплении приложений и перетаскивании файлов на поддерживаемых устройствах.

Обновление также исправляет ряд ошибок. Так, была восстановлена корректная работа функции Ask Copilot, устранили кратковременное "мигание" белым экраном в "Проводнике" после переходов между страницами и другие баги.

При этом Microsoft предупредила о сохранившейся проблеме: на экране входа кнопка ввода пароля может быть невидимой. Пользователям необходимо нажать на область, где обычно располагается поле ввода.