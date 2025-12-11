Гороскоп на 11 декабря

Сегодняшний гороскоп предвещает вам успех в тех областях, где нужно действовать решительно, напористо и безапелляционно, а вот с точки зрения дипломатии он абсолютно провальный. Завтра не рассчитывайте на дипломатичность - ни свою, ни окружающих. Избегайте конфликтов, столкновений и даже обсуждения каких-либо неоднозначных тем. В любви старайтесь совмещать решительность с осмотрительностью. Если вы давно не могли решиться сделать какой-то шаг в ваших отношениях, то завтра - самое время. Главное, будьте искренни со своим любимым человеком - любая фальшь завтра будет особенно бросаться в глаза, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня в каких-то вопросах Овну для достижения нужного результата придется говорить то, что от него ждут, а не то, что он думает на самом деле. Или хотя бы в нужный момент промолчать о своих сомнениях. Ничего не поделаешь, откровенность уместна далеко не всегда, а уж в важных разговорах - тем более. Завтра, выложив все напрямую, Овен рискует навредить и делу, и себе. Если же он воздержится от комментариев, то вполне способен оказаться в выигрыше.

Телец

Сегодня в делах Телец будет настроен решительно и по-боевому. Зачем пытаться распутать узел, если можно его разрубить? Самое интересное, что в каких-то вопросах такие радикальные меры могут помочь - однако далеко не во всех. Вот почему к делам, требующим времени и деликатного подхода, Тельцу завтра лучше даже на пушечный выстрел не подходить. Или же заранее смириться с их полным и безоговорочным провалом.

Близнецы

Сегодня у Близнецов день разгребания завалов! Даже если это не было предусмотрено их расписанием, ситуация, скорее всего, сложится так, что им придется хотя бы в чем-то навести порядок. Возможно, этим "чем-то" окажется рабочий стол, а может быть, Близнецам пришла пора разложить по полочкам свои дела и планы. Отлынивать не стоит, ведь во время этого процесса Близнецы завтра имеют все шансы обнаружить нечто забытое, но до сих пор актуальное и достаточно ценное. А вот в общении с окружающими завтра следует быть очень осторожным в словах и выражениях - может полыхнуть...

Рак

Сегодня Рак будет находиться в диссонансе с окружающими, в том числе и с близкими людьми. Ему может казаться, что все вокруг напускают на себя слишком важный вид, окружающие же в свою очередь будут недовольны беспечностью Рака. К настоящим трениям это вряд ли приведет, однако чтобы взаимопонимание не дало трещину, Раку завтра стоит чаще делать серьезное и умное лицо. Даже если это кажется ему таким забавным!

Лев

Сегодня в делах Лев способен на решительные, даже радикальные, меры - особенно в сфере финансов. Вместо того чтобы семь раз отмерить, он будет настроен семь раз отрубить! С одной стороны, есть опасность того, что Лев необдуманно пустит деньги на ветер. С другой же - его боевой настрой поможет ему завтра решиться на те финансовые шаги, которые уже давно назрела необходимость совершить.

Дева

Сегодня в Деве может проснуться критик. Причем критичность Девы будет в меньшей степени направлена на себя и в большей - на всех остальных. Деве может казаться, что ее замечания заставят окружающих устыдиться и исправить ошибки, однако на деле все будет не так. Мудрые советы Девы завтра пропадут даром, а вот критика способна стать источником обид. Так что ей решать, стоит ли тратить на критику нервы и силы без всякой надежды на результат.

Весы

Сегодня существует большая вероятность того, что окружающие будут пытаться нагрузить на Весы свои дела или даже сделать крайними в каких-то вопросах! Они почувствуют их податливость и покладистость, пытаясь беззастенчиво этим пользоваться! Изменить такое положение дел Весы смогут, только если будут жестко стоять на своем, пресекая подобные попытки. Иначе весь день завтра им суждено посвятить чужим делам, совершенно забросив собственные.

Скорпион

Сегодня весь день Скорпион может ощущать навязчивое давление со стороны. Возможно, его будет поджимать время, а может быть - подгонять обстоятельства или требовательные просьбы окружающих. В любом случае, от давления Скорпиону вряд ли удастся избавиться, а значит, придется с ним примириться. Лучшее, что Скорпион может сделать завтра, - это уединиться и постараться спокойно заняться своими делами, не отвлекаясь и не оглядываясь по сторонам.

Стрелец

Сегодня у Стрельца будет редкий шанс совершить прорыв в каком-либо деле! Главное не упустить нужный момент, чтобы, когда он настанет, действовать решительно и четко. Благодаря своим активным, напористым действиям, Стрелец завтра способен далеко вырваться вперед! Этот день ему стоит использовать для того, чтобы стремительным рывком достигнуть новых высот, опередив конкурентов.

Козерог

Сегодня у Козерога будет обострено чувство справедливости! Он способен грудью броситься на защиту своих или чьих-нибудь еще интересов, если сочтет, что окружающие эти интересы притесняют. Что ж, иногда неплохо "покачать права", а заодно и поставить обидчика на место. Однако Козерог завтра способен увидеть нарушение прав даже там, где этого нет и в помине. Или там, где это нарушение можно разглядеть лишь под очень большим микроскопом.

Водолей

Сегодня Водолей весь день рискует провести в поисках истины, будучи твердо убежден, что она где-то рядом. Его поиски правды могут касаться всего: взаимоотношений с окружающими, работы, личной жизни. Однако как бы Водолею завтра ни казалось, что справедливость вот-вот должна восторжествовать, это вряд ли окажется так. Водолей может с удивлением обнаружить, что истина в чистом виде - вещь почти бесполезная, и кроме него она никому не нужна.

Рыбы

Сегодня звезды гороскопа советуют Рыбам идти только прямыми путями! Попытки вести свою игру, а тем более что-то скрыть или исказить, могут окончиться печально. Так что если Рыбы хотят получить нужный результат, им придется действовать открыто. Окружающие завтра тоже оценят в Рыбах честность и прямоту, однако в общении не стоит совсем уж перегибать палку: даже у откровенности есть свои границы.