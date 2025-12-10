Необходимо вывести сотрудничество, дружбу и братство между Турцией и Азербайджаном на ещё более высокий уровень. Мы хорошо знаем, что в регионе над обеспечением безопасности, благополучия и мира работают именно Турция и Азербайджан. В процессе нормализации в регионе, в направлении решения нашей проблемы с Арменией, мы рассчитываем на помощь и братскую поддержку Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на DHA, об этом сказал заместитель генерального директора Международного информационного агентства Trend Сахиль Керимли, выступая в рамках сессии "Возможности сотрудничества в Тюркском мире".

По его словам, нормализация на Южном Кавказе, особенно установление мира и взаимопонимания между Арменией и Азербайджаном, имеет важное значение как для региональной безопасности, так и для экономического развития. Стратегическое сотрудничество между Турцией и Азербайджаном занимает ключевое место в региональной политике. Политические отношения, а также экономическое и культурное партнёрство двух стран оказывают значительное влияние на процессы нормализации на Южном Кавказе.

"Мы должны прилагать усилия к тому, чтобы вместе с Турцией преодолевать существующие проблемы. При этом мы активно развиваем сотрудничество не только в политической, экономической и социальной сферах, но и в медиа. Международное информационное агентство Trend, где я являюсь заместителем генерального директора, много лет назад создало совместную медиаплатформу с информационным агентством Demirören Haber Ajansı (DHA), работающим в Турции. Мы основали сайт dhapress.com. Также у нашего агентства есть совместная медиаплатформа с Albayrak Holding, работающим в Турции и тюркском мире.

По рекомендациям и при поддержке наших президентов мы создали эти медийные структуры. Новости Азербайджана публикуются на турецких медиаплатформах, а турецкие новости - на азербайджанских информационных ресурсах", - сказал Керимли.

Продолжая выступление, Керимли сказал:

"Совместный медиапроект Trend и DHA - это мультимедийный архив, 'multimedia stock'. Агентства Trend и DHA разработали чрезвычайно интересный проект. Это новая платформа, основанная на современных информационных технологиях и отражающая необходимый для сегодняшнего дня формат сотрудничества.

Мы уже включили в проект другие государства, в том числе страны, которые даже не говорят на тюркских языках. Авторитетное китайское агентство "Синьхуа" также согласилось присоединиться к проекту. Одновременно мы пригласили в эту платформу всех наших коллег из тюркских стран. Создан мультимедийный архив.

В эпоху, когда дезинформация распространяется стремительно, наличие такой платформы приобретает особое значение. Это новая платформа, основанная на современных информационных технологиях и включающая сотрудничество, необходимое для сегодняшних реалий. И к ней уже присоединились другие государства, включая страны, не говорящие на тюркских языках".

