Азербайджанский фонд развития бизнеса преобразован в открытое акционерное общество.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Согласно указу, подведомственный министерству экономики Фонд был реорганизован путем преобразования в ОАО, а также был утвержден его устав. ОАО "Азербайджанский фонд развития бизнеса" является правопреемником одноименного юридического лица публичного права, его права и обязанности, а также имущество передаются Обществу.

ОАО будет функционировать как государственное коммерческое юридическое лицо, поддерживающее развитие ненефтегазового сектора экономики, укрепляющее финансовую поддержку предпринимательства и содействующее инвестициям. Общее управление деятельностью ОАО будет осуществляться Наблюдательным советом в составе 5 членов, а текущее управление будет обеспечиваться правлением в составе председателя и 4 заместителей.

Указом полномочия общего собрания ОАО распределены между Президентом Азербайджанской Республики, министерством экономики и Наблюдательным советом. До государственной регистрации Фонд будет продолжать свою деятельность как юридическое лицо публичного права.

Указом утвержден устав Азербайджанского фонда развития бизнеса, внесены изменения в некоторые существующие указы и распоряжения, а также усилены нормативно-правовые меры, касающиеся защиты и использования государственной собственности.

Указ также охватывает новшества в правилах использования средств Фонда, применение механизмов финансирования в ненефтегазовом секторе и другие организационные вопросы.