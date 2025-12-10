Американская компания займется антикоррозийной обработкой на НПЗ им. Гейдара Алиева

Американская компания Zerust Integrity Solutions планирует предоставлять услуги по антикоррозийной обработке на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева.

Как передает, об этом сегодня сказал Trend руководитель компании по Каспийскому региону Руслан Джафаров в рамках мероприятия Asset Integrity & Corrosion and Coatings Conference, прошедшего в Баку.

Он рассказал о деятельности компании в Азербайджане.

"Zerust Integrity Solutions работает в Азербайджане более пяти лет. Головной офис нашей компании находится в США, и мы поставляем нашу продукцию и оказываем услуги в 70 странах.

Наша основная деятельность - предотвращение коррозии на заводах и предприятиях с помощью химических средств, что позволяет увеличивать срок службы этих предприятий до 10 лет", - сказал он.

Представитель компании отметил, что деятельность компании на терминале в Сангачале связана с участием в стратегически важных проектах в Азербайджане, и подчеркнул, что в настоящее время рассматривается ряд предложений.

"В настоящее время мы предоставляем услуги по антикоррозийной обработке на нескольких нефтегазовых платформах страны. Мы проводим совместные встречи с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR). В ходе переговоров мы обсуждаем предоставление нашей продукции и услуг на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева и его дочерних предприятиях в следующем году", - сказал Р.Джафаров.