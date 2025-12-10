Звезда «Барселоны» обошел Мбаппе и установил рекорд в ЛЧ

Футболист каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль обновил рекорд результативности для игроков, не достигших 19-летнего возраста.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в домашнем матче против "Айнтрахта" (2:1) Ямаль отдал голевую передачу на Жюля Кунде, что стало 17-м результативным действием форварда в турнире - 8 голов и 9 передач. Таким образом, он обошел Килиана Мбаппе из "Реала", который в 18 лет, выступая за "Монако" и "ПСЖ", имел в своем активе 10 забитых мячей и 3 паса.

Ямаль является воспитанником "Барселоны". В сезоне-2024/25 он провел 35 матчей за "Барселону" в Ла Лиге, в которых забил девять голов и отдал 13 результативных передач, выиграв вместе с командой чемпионат и Кубок Испании. В 2024 году футболист выиграл чемпионат Европы в составе сборной Испании.