Еще один известный рынок в Баку сносят

На рынке на проспекте Бабека, известном как "Təkər aləmi", начались работы по сносу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, около 100 предпринимателей, работавших на рынке многие годы, получили уведомления о необходимости покинуть территорию.

Предпринимателям дали срок до 30 апреля.

Отмечается, что на месте рынка планируется строительство новых складов автозапчастей. После завершения строительства предприниматели смогут вернуться на прежние торговые места.

Территория рынка находится в частной собственности.