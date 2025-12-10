МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой

По данным Национальной гидрометеорологической службы, наблюдающиеся сейчас на территории страны осадки продолжатся до дня 11 декабря. Ожидается, что в отдельных районах дождь будет интенсивным и ливневым, возможны подтопления, а также кратковременные селевые потоки и паводки в реках.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в связи с изложенным МЧС обратилось к населению с призывом соблюдать соответствующие правила безопасности.

"Так, чтобы защититься от подтоплений, а также от селей и паводков, которые могут быть вызваны интенсивными осадками, следует избегать опасных зон, а при возникновении подобной угрозы немедленно подняться на ближайшую возвышенность и безусловно выполнять указания и рекомендации спасателей.

Помните: пренебрежение правилами - это угроза нашей жизни!", - говорится в обращении.