В Баку пешеходы чудом избежали гибели

Безопасность дорожного движения обеспечивается не только соблюдением установленных правил, но и чувством взаимной ответственности всех участников.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом говорится в обращении Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) к водителям.

В обращении подчеркивается, что даже пешеходы, ожидающие перехода и находящиеся на обочине, могут оказаться в опасности из-за невнимательности окружающих.

Отмечается, что дорожно-транспортные происшествия, вызванные движением на высокой скорости либо недостаточным контролем дорожной обстановки, нередко приводят к тяжким последствиям:

"В подобных случаях пешеходу зачастую не удается избежать опасности. Лишь в редких ситуациях быстрая реакция и верное решение, принятое за секунды, помогают человеку защитить себя. Мы призываем водителей проявлять максимальную внимательность и ответственность, а пешеходов - строго соблюдать правила дорожного движения. Следует помнить: безопасность на дорогах начинается с продуманных и правильных действий каждого", - говорится в заявлении.

Представляем видеозапись дорожно-транспортного происшествия в Баку, в котором пешеходы чудом избежали опасности:

Ранее мы сообщали, что Главное управление Государственной дорожной полиции назвало одной из основных причин тяжелых ДТП на дорогах страны управление транспортным средством в состоянии усталости и сонливости.