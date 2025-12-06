Дорожная полиция обратилась к водителям

По-прежнему одной из основных причин тяжелых ДТП на дорогах страны остается управление транспортным средством в состоянии усталости и сонливости.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции.

"Анализ происшествий, связанных с выездом автомобилей с проезжей части, их опрокидыванием и столкновениями с дорожными препятствиями, показывает, что причиной подобных аварий в большинстве случаев является именно то, что водители садятся за руль сонными или физически уставшими.

В таких ситуациях снижение концентрации внимания, замедленная реакция и ухудшение навыков управления транспортом резко повышают риск ДТП. В последнее время особенно при перевозке работников сельского хозяйства и других производственных сфер отсутствие должного контроля за режимом труда и отдыха водителей привело к ряду серьезных аварий.

Выезд на дорогу ранним утром без сна, а также длительное движение без перерывов значительно увеличивают вероятность засыпания за рулём. Это, в свою очередь, приводит к отвлечению внимания и внезапной потере контроля над автомобилем, что нередко заканчивается трагедией.

Ответственные ведомства отмечают, что при перевозке работников необходимо использовать только исправные транспортные средства, соответствующие требованиям безопасности, и строго контролировать режим труда и отдыха водителей. Допуск к перевозкам уставшего или невыспавшегося водителя недопустим.

Напоминается, что жизнь и здоровье каждого работника находятся в прямой ответственности лиц, организующих их транспортировку", - говорится в обращении.