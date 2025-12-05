Возвращение азербайджанцев в Армению – не просто право, а ключевой элемент архитектуры мира в регионе

Как сообщалось, сегодня в Баку состоялась III Международная конференция "Культурное наследие и право на возвращение: восстановление культурного наследия азербайджанцев, изгнанных из Армении, как путь к справедливости, примирению и миру", организованная Общиной Западного Азербайджана. Было зачитано обращение Президента Ильхама Алиева к участникам конференции. В обращении затронуты очень важные вопросы, передает Day.Az.

Как сказал Trend политолог Азер Гараев, обращение содержит многогранные и обширные месседжи как в политическом и гуманитарном плане, так и в историко-культурном аспекте.

"Основная идея в обращении заключается в том, что право азербайджанцев, депортированных из Армении, на возвращение, должно рассматриваться не только как региональная проблема, но и как вопрос, который должен быть включен в глобальную повестку дня в области международного права, прав человека и сохранения культурного наследия. Отмечается, что выселение азербайджанцев из Армении и уничтожение культурного наследия является не случайным событием, а последовательной и планомерной деятельностью. Уничтожение кладбищ, религиозных храмов, поселений, материального и нематериального наследия - историческая реальность, и тому есть свидетельства на международном уровне. Такой подход выдвигает на первый план то, что вопрос возвращения является не только политическим, но и историко-этическим", - сказал А. Гараев.

Политолог отметил, что одним из важнейших моментов обращения являются ссылки на закрепление права на возвращение в конкретных международных документах. "Требование о возвращении - это не политическое требование, а право, соответствующее международным стандартам. Армения обязана обеспечить это право, потому что это фундаментальное право человека, которое однозначно признается в документах ООН. Кроме того, одним из основных вопросов является восстановление культурного наследия Азербайджана в Армении. Этот вопрос является ключевым элементом культурной дипломатии, неотъемлемой частью процесса формирования доверия в постконфликтном периоде, и открывает новое направление деятельности для международных организаций", - сказал он.

Политолог отметил, что азербайджанское общество далеко от реваншизма, а его подход находится в рамках правового поля. "Идея возвращения никогда не формулируется как угроза территориальной целостности другого государства. Этот вопрос очень чувствителен и стратегически важен на фоне установления мира с Арменией. Ссылка главы государства на Совместную декларацию, подписанную в Вашингтоне 8 августа 2025 года, и парафирование мирного соглашения еще больше усиливают политический посыл обращения. Это говорит о том, что вопрос о праве на возвращение уже вышел за пределы гуманитарной повестки и стал составной частью мирного процесса. Таким образом, мирные перспективы между Арменией и Азербайджаном вступают в реальную фазу", - сказал он.

A. Гараев отметил, что данное обращение главы государства имеет многогранное значение как с дипломатической, гуманитарной, так и с политической точек зрения. Обращение вновь привлекает международное внимание к исторической несправедливости, углубляет легитимность права на возвращение, представляет восстановление культурного наследия как важный механизм для установления мира и доверия, сказал он.