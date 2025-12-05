"Араз-Нахчыван" расстанется с главным тренером?

Отставка главного тренера "Араз-Нахчывана" Эльмара Бахшиева не обсуждается.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖоб этом официально заявил клуб.

Решение об увольнении специалиста не рассматривается.

Напомним, что накануне команда в 1/8 финала Кубка Азербайджана уступила "Кяпазу" со счетом 0:1 в дополнительное время и завершила выступление в турнире. После XIII туров в Премьер-лиге с 20 очками клуб занимает шестое место в турнирной таблице.