"Араз-Нахчыван" расстанется с главным тренером? – Официальное заявление
Отставка главного тренера "Араз-Нахчывана" Эльмара Бахшиева не обсуждается.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖоб этом официально заявил клуб.
Решение об увольнении специалиста не рассматривается.
Напомним, что накануне команда в 1/8 финала Кубка Азербайджана уступила "Кяпазу" со счетом 0:1 в дополнительное время и завершила выступление в турнире. После XIII туров в Премьер-лиге с 20 очками клуб занимает шестое место в турнирной таблице.
