В Германии одобрили новый закон о военной службе

Бундестаг Германии (парламент) проголосовал за введение новой воинской повинности. Закон предусматривает обязательную воинскую повинность для всех мужчин, родившихся в 2008 году и позже. При этом решение о прохождении военной службы останется добровольным.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на новостной портал Tagesschau, после нескольких месяцев дебатов Бундестаг принял новый законопроект о воинской повинности для укрепления бундесвера (вооруженных сил Германии). Закон предусматривает масштабное расширение вооруженных сил - в идеале на добровольной основе. В случае нехватки рекрутов обязательная служба может быть введена позднее, после принятия соответствующего законодательного решения. Законопроект обязывает молодежь проходить медицинское освидетельствование и восстанавливает воинский учет, передает Day.Az.

Военная служба продлится не менее шести месяцев и будет оплачиваться в размере не менее 2,6 тысяч евро до вычета налогов в месяц. Для более длительных обязательств (12 месяцев и более) предусмотрены дополнительные льготы. Со следующего года все юноши и девушки, родившиеся в 2008 году и позже, будут получать персональную анкету. Мужчины обязаны ее заполнить, а женщины имеют право выбора, поскольку Основной закон ФРГ не предусматривает воинскую повинность для женщин.

Федеральный совет еще должен одобрить законопроект, заседание которого запланировано на 19 декабря. Закон должен вступить в силу в январе 2026 года. Воинская повинность была приостановлена в 2011 году.

Целью закона является увеличение численности действующих военнослужащих до 255 тысяч-270 тысяч человек к 2035 году. По состоянию на конец октября их было чуть более 184 тысяч. Планируется добавить еще 200 тысяч резервистов.