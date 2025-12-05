Информационная безопасность и укрепление экосистемы медиа — стратегические приоритеты государства

Обеспечение информационной безопасности и укрепление экосистемы медиа имеют важное значение как для общества, так и для государства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня сказал руководитель юридического департамента Агентства развития медиа (MEDİA) Адиль Тагиев в ходе выступления на панельной сессии, посвященной теме "Укрепление экосистемы медиа для обеспечения информационной безопасности" в рамках Азербайджано-грузинского медиафорума.

Он подчеркнул, что обеспечение информационной безопасности перестало быть просто стратегическим вопросом, а стало неотъемлемой частью национальной безопасности государства, стратегической общественной стабильности и гражданского общества. В этой связи сильная экосистема медиа считается одной из основ обеспечения информационной безопасности.

По словам А. Тагиева, сегодня сильные медиа - это не только медиа-организации с широкими техническими возможностями. "Сильные медиа - это также профессиональная журналистика, поиск фактов и широкое просвещение общественности. Именно сочетание этих элементов создаёт условия для предотвращения искажения информации в обществе", - сказал он.

А. Тагиев добавил, что в современном мире информационная безопасность считается одним из стратегических приоритетов каждого государства. "Стремительное развитие цифрового мира, расширение социальных сетей и увеличение потоков информации создают, с одной стороны, широкие возможности, с другой - серьёзные угрозы. В этой связи формирование устойчивой экосистемы медиа особенно важно", - заключил он.