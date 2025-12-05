Fitch подтвердило прочный рейтинг "Южного газового коридора"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Закрытому акционерному обществу "Южный газовый коридор" долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне 'BBB-' со стабильным прогнозом, передает в Day.Az со ссылкой на Fitch.

Согласно критериям Fitch для государственных компаний, рейтинг ЗАО уравнивается с рейтингом Азербайджана (BBB- / Stable) - его конечного акционера. Это отражает тот факт, что весь долг ЗАО "Южный газовый коридор" обеспечен государственными гарантиями, и, как ожидает агентство, такая практика сохранится на протяжении всего горизонта прогноза.

Индивидуальный кредитный профиль компании на уровне 'bbb-' поддерживается высокой генерацией денежных потоков, высокой предсказуемостью бизнеса по транспортировке газа на долгосрочной контрактной основе, крупным масштабом и очень сильным финансовым профилем. Ограничивающими факторами являются ценовая волатильность на upstream-сегменте, естественное истощение газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", а также риски контрагентов и особенности операционной среды в Азербайджане, Грузии и Турции.

"По состоянию на конец августа 2025 года весь долг ЗАО был гарантирован государством, и мы ожидаем, что это сохранится", - отметили в Fitch.

Агентство подчеркивает, что ЗАО обладает значительным масштабом деятельности, географической диверсификацией и вертикальной интеграцией. В частности, компания участвует:

в upstream-операциях - доля 16,02% в газоконденсатном месторождении "Шах Дениз",

в midstream - транспортировка газа через Азербайджан, Грузию и Турцию в Южную Европу, включая 51% в TANAP, 21,02% в Южнокавказском газопроводе (SCP) и 20% в Трансадриатическом газопроводе (TAP), в downstream - продаже газа конечным покупателям.