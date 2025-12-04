В последние годы деятельность волонтеров в Азербайджане приобрела особое значение в государственном секторе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра юстиции Тогрул Гусейнов во время выступления на 8-м Форуме солидарности волонтеров Азербайджана в рамках 7-й "Недели волонтерства Азербайджана", посвященной "Году Конституции и Суверенитета".

Заместитель министра напомнил, что в Азербайджане ежегодно отмечается День волонтера.

"Это еще одно яркое проявление внимания к молодежи и того высокого значения, которое наше государство придает молодежной политике", - сказал он.

Т. Гусейнов подчеркнул, что в Конституции Азербайджана подчеркиваются основные принципы вклада граждан в развитие общества, укрепления социальной справедливости и солидарности.

"В последние годы деятельность волонтеров в нашей стране стала приобретать особое значение в государственном секторе. Волонтерство широко практикуется в государственных учреждениях, в том числе в министерстве юстиции", - сказал замминистра.

Он добавил, что молодые люди участвуют в различных мероприятиях, проходят стажировки в ведущих учреждениях и региональных управлениях министерства.