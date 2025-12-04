В Азербайджане планируется учредить Азербайджанскую книжную премию, запуск которой намечен на 2026 год.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил заместитель министра культуры Фарид Джафаров на встрече руководства министерства с молодыми писателями.

Премия, которая будет утверждена президентским указом, станет новым элементом государственной поддержки литературного процесса. Согласно представленным данным, лауреатом станет один автор, которому вручат денежное вознаграждение в размере 50 тыс. манатов, диплом и нагрудный знак.

Книга-победитель будет издана тиражом 3 тыс. экземпляров, распространена в двух странах и переведена на четыре языка. Доходы от реализации произведения полностью перечислят автору.

Прием произведений будет вестись по двум категориям: проза (роман или сборник рассказов) и поэзия (стихи или стихотворные рассказы). Каждое издательство сможет представить два произведения, каждый литературный орган - одно полностью опубликованное произведение.

Отбор работ пройдет в несколько этапов. В сентябре Совет экспертов сформирует длинный список из 10 произведений. В ноябре специальная комиссия определит короткий список из пяти работ и назовет лауреата. Авторы, вошедшие в шорт-лист, но не ставшие победителями, получат поощрение в размере 2 тыс. манатов.

Финальный этап премии пройдет в формате шоу и будет транслироваться в прямом эфире. Предусмотрена демонстрация хода голосования и результатов на экране. Ожидается участие известных зарубежных писателей.

Отмечается, что новая Азербайджанская книжная премия придет на смену категории "Литература" Государственной премии Азербайджанской Республики, присуждаемой деятелям науки и культуры.