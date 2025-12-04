В Шамкирском районе Азербайджана 12 человек получили травмы в результате ДТП с участием микроавтобуса Mercedes.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.Az, инцидент произошел в результате потери управления водителем. Транспортное средство упало в придорожный водоканал. Пострадавшие находятся в центральной районной больнице, им оказывается медицинская помощь.

В микроавтобусе, следовавшем из Евлаха в теплицу в Шамкире, находилось более 20 человек, включая водителя.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, ведется расследование обстоятельств аварии.