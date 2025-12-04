Сколько нефти получила Турция из Азербайджана?

В январе-октябре этого года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 133,1 тысячи тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 65 миллионов долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, этот показатель в стоимостном выражении на 128,1 миллиона долларов США или на 66,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, а в объёмном выражении меньше на 60 тысяч тонн или на 31,1%.

За первые десять месяцев прошлого года из Азербайджана в Турцию было экспортировано 354,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов из битуминозных пород на сумму 193,1 миллиона долларов США.

Следует отметить, что в январе-октябре 2025 года Азербайджан экспортировал около 20,8 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов на сумму свыше 10,9 миллиарда долларов.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, этот показатель в денежном выражении уменьшился на 1,9 миллиарда долларов (15%), а по объёму вырос на 182,6 тысячи тонн (0,9%).