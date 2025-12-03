Как изменились цены на квартиры в новостройках Баку?

В ноябре текущего года во всех районах Баку наблюдался рост цен на новостройки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Day.Az, об этом Trend сообщил председателем Общества Оценщиков Азербайджана Вугар Орудж.

Он отметил, что наибольший рост цен и уровень стоимости отмечены в Насиминском районе.

Так, цена новостройки в этом районе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 24,7%. Стоимость продажи 1 кв.м новостройки в Насими составляет 3670 манатов.

Рост цен также наблюдался в Ясамальском, Наримановском, Хатаинском и Сабаильском районах. В Ясамальском районе цена новостройки выросла на 21,7% (1 кв.м - 2961 манат), в Наримановском районе - на 22,2% (1 кв.м - 3888 манатов), в Хатаинском - на 19,3% (1 кв.м - 3034 маната), в Сабаильском - на 18,4% (1 кв.м - 3830 манатов).

В Низаминском районе стоимость 1 кв.м старой постройки составляет 2765 манатов (рост 16,5%), в Бинагадинском районе - 2722 маната (рост 10,1%), в Сураханском районе - 2132 маната (рост 10,3%), в Сабунчинском районе - 2622 маната (рост 12,1%), в Гарадагском районе - 1739 манатов (рост 8,7%), в Пираллахинском районе - 1396 манатов (рост 7,8%), в Хазарском районе - 2296 манатов (рост 7,8%).

Ранее мы перечислили районы Баку в которых подорожали квартиры в старых зданиях.