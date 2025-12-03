https://news.day.az/politics/1799520.html Турцию назвали ключевым партнером для стабильности на Южном Кавказе Турция является ключевым партнером для стабильности в Южном Кавказе, Средиземном и Черном морях. Как передает Day.Az, об этом написала комиссар Евросоюза по вопросам расширения Марта Кос в своем профиле в соцсети Х, говоря о встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
По словам еврокомиссара, продолжается позитивная повестка в отношениях ЕС-Турция.
"Мы активизируем работу в поддержку мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном", - заявила Кос по итогам встречи.
Отметим, что в рамках визита в Брюссель Фидан также провел отдельную встречу с главой европейской дипломатии Каей Каллас.
