Турцию назвали ключевым партнером для стабильности на Южном Кавказе

Турция является ключевым партнером для стабильности на Южном Кавказе, в Средиземном и Черном морях.

Как передает Day.Az, об этом написала комиссар Евросоюза по вопросам расширения Марта Кос в своем профиле в соцсети Х, говоря о встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

По словам еврокомиссара, продолжается позитивная повестка в отношениях ЕС-Турция.

"Мы активизируем работу в поддержку мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном", - заявила Кос по итогам встречи.

Отметим, что в рамках визита в Брюссель Фидан также провел отдельную встречу с главой европейской дипломатии Каей Каллас.