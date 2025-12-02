https://news.day.az/sport/1799437.html Перенесен старт чемпионата мира по боксу Начало чемпионата мира перенесено на один день, решение было принято на техническом совещании турнира, которое состоялось во вторник, 2 декабря. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, чемпионат мира по боксу среди мужчин проходит с 2 по 13 декабря в Дубае (ОАЭ). "2 декабря состоится церемония открытия турнира.
Перенесен старт чемпионата мира по боксу
Начало чемпионата мира перенесено на один день, решение было принято на техническом совещании турнира, которое состоялось во вторник, 2 декабря.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, чемпионат мира по боксу среди мужчин проходит с 2 по 13 декабря в Дубае (ОАЭ).
"2 декабря состоится церемония открытия турнира. Первые бои должны были состояться 3 декабря, но мы сдвинули их начало на 4 декабря в связи с тем, что не все спортсмены из‑за проблем с визами успели прилететь в Объединенные Арабские Эмираты", - заявил генеральный секретарь IBA Крис Робертс на техническом совещании перед стартом турнира.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре