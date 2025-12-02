Раскрыта опасность теплой погоды в декабре

Врач-эндокринолог, диабетолог и член Европейской и Американской ассоциаций эндокринологов Анас Альфарадж отметил, что необычно тёплая погода в декабре может представлять угрозу для определённых групп людей, передает Day.Az.

По его словам, особенно уязвимыми в такой ситуации оказываются пациенты с сахарным диабетом, поскольку внезапные колебания температуры способны провоцировать резкие изменения уровня глюкозы.

Эксперт пояснил, что в период похолодания организму требуется больше инсулина. Однако если затем быстро наступает потепление, скорость его всасывания увеличивается, и действие препарата усиливается. В результате возможно появление серьёзных скачков сахара в крови.

Специалист подчеркнул важность регулярного контроля гликемии и напомнил, что в этом могут помочь системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы.