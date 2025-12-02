Суперкомпьютер назвал фаворитов чемпионата мира — 2026

Суперкомпьютер Opta назвал главного фаворита чемпионата мира по футболу - 2026, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его версии, главным кандидатом на победу в мировом первенстве является сборная Испании - 17%. На второй позиции расположилась французская команда (14,1%), замыкает тройку главных претендентов Англия (11,8%).

Действующий чемпион мира сборная Аргентины оказалась на четвертой позиции - 8,7%. Далее в топ-10 расположились команды Германии (7,1%), Португалии (6,6%), Бразилии (5,6%), Нидерландов (5,2%), Норвегии (2,3%) и Колумбии (2%).

Мировое футбольное первенство 2026 года - 23-й чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.