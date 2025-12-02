Проходит пленарное заседание Милли Меджлиса

Началось очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщает во вторник Day.Az, на пленарном заседании будут обсуждаться следующие 6 вопросов, включенных в государственный бюджет на 2026 год:

1. Законопроект Азербайджанской Республики "О Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год" (второе чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2026 год" (второе чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики "О бюджете Фонда страхования по безработице на 2026 год" (второе чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2026 год" (второе чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики "О размере предела критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2026 год" (второе чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", "О социальном страховании", "Об обязательном государственном личном страховании военнослужащих", "Об обязательном государственном личном страховании сотрудников судебных и правоохранительных органов", "О медицинском страховании", "О государственной пошлине", "О государственной заботе о лицах, страдающих сахарным диабетом", "Об обязательном государственном личном страховании сотрудников дипломатической службы, проходящих службу в дипломатических представительствах и консульствах Азербайджанской Республики", "О государственной заботе о лицах, страдающих наследственными заболеваниями крови - гемофилией и талассемией", "О страховой деятельности", "Об обязательном страховании от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", "О государственной заботе о лицах, страдающих рассеянным склерозом", "Об обязательной диспансеризации детей", "О таможенном тарифе", "О безналичных расчетах" и "О правах лиц с ограниченными возможностями" (второе чтение).