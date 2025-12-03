Фон дер Ляйен поссорилась с Каллас

Личный конфликт главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кам Каллас еще больше обострился.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом со ссыкой на источники в европейских властях пишет американский журнал Politico.

"Эта история, похоже, обострит и без того напряженные отношения между фон дер Ляйен и (..) Каллас", - передает издание слова четырех своих высокопоставленных собеседников.

При этом в ссоре двух еврочиновниц сами сотрудники Каллас, работающие в подчиненном ей дипведомстве, встают на сторону фон дер Ляйен, омечает Politico.