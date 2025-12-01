На Симоньян накричали

Российская пропагандистка армянского происхождения Маргарита Симоньян вновь вышла в эфир, чтобы поделиться одной из своих "трагичных" историй. Оказалось, что на нее с дочерью накричали в больнице.

Как передает Day.Az, Симоньян отметила, что инцидент произошел этим летом во время ее путешествия с детьми. "С 12-летней дочкой мы попали в больницу, и женщины в регистратуре орали так на меня и ребенка. На меня очень давно никто не орал. Я от этого отвыкла. Вот просто орали. И дочка моя стоит, говорит: "Мам, они шутят или они серьезно?" Они были серьезно", - вспомнила она.

По словам Симоньян, в какой-то момент одна из сотрудниц всё же узнала ее - и вместо пафосного поклонения просто попросила передать министру, что "им не платят за то, чтобы разговаривать нормально". После этого, по словам Маргариты, она даже испытала стыд: перед ней сидела женщина, вынужденная работать в регистратуре за какие-то 18 тысяч, а сама Симоньян стояла "не испытывая нужды".