ВВП Турции вырос Рост турецкой экономики в третьем квартале (июль-сентябрь) 2025 года составил 3,7 %. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на данные, обнародованные 1 декабря Управлением статистики Турции (TÜİK). Экономисты прогнозировали рост ВВП Турции на уровне 3,9-4,2 процентов.
Согласно TÜİK, наибольший рост в июле-сентябре текущего года зафиксирован в строительном секторе Турции (13,9 %). Далее следуют финансовый сектор и страхование (10,8 %), а также коммуникации и информационные технологии (10,1 %).
Аграрный сектор в третьем квартале сократился на 12,7 %, экспорт товаров и услуг уменьшился на 0,7 %.
