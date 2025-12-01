ВВП Турции вырос

Рост турецкой экономики в третьем квартале (июль-сентябрь) 2025 года составил 3,7 %.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на данные, обнародованные 1 декабря Управлением статистики Турции (TÜİK).

Экономисты прогнозировали рост ВВП Турции на уровне 3,9-4,2 процентов.

Согласно TÜİK, наибольший рост в июле-сентябре текущего года зафиксирован в строительном секторе Турции (13,9 %). Далее следуют финансовый сектор и страхование (10,8 %), а также коммуникации и информационные технологии (10,1 %).

Аграрный сектор в третьем квартале сократился на 12,7 %, экспорт товаров и услуг уменьшился на 0,7 %.