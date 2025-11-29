Еженедельный обзор цен на нефть

На этой неделе зафиксировано снижение средних цен на нефть марок Azeri LT CIF, Azeri Light FOB Ceyhan и Urals (EX NOVO), в то время как средняя цена на сырую нефть Dated Brent возросла.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, средняя цена на нефть Azeri Light CIF, добываемую в Азербайджане на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли", снизилась на 1,66 доллара США, или 2,46% по сравнению с предыдущей неделей и составила 65,90 доллара США за баррель.

Максимальная цена за неделю составила 67,04 доллара США за баррель, минимальная - 64,80 доллара США.

Средняя цена нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан составила 65,42 доллара США за баррель, что на 1,61 доллара США, или 2,46%, ниже, чем на предыдущей неделе. Максимальная цена за неделю составила 64,96 доллара США, минимальная - 62,68 доллара США.

Средняя цена нефти марки Urals снизилась на 5,41 доллара США, или 10,8%, по сравнению с предыдущей неделей, до 44,65 доллара США за баррель. Максимальная цена за неделю составила 46,71 доллара США, минимальная - 43,30 доллара США.

Средняя цена нефти марки Dated Brent составила 63,76 доллара США за баррель, что на 0,46 доллара США, или 0,73%, выше, чем на предыдущей неделе. Максимальная цена этой марки сырой нефти за неделю составила 64,44 доллара США за баррель, минимальная - 62,84 доллара США.