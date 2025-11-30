Вирус птичьего гриппа приобрёл новую форму устойчивости

Ученые из Кембриджского университета выяснили, что вирусы птичьего гриппа способны размножаться при температурах, которые для обычных человеческих вирусов гриппа считаются разрушительными.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Исследователи выделили ключевой ген - PB1, отвечающий за репликацию вируса. У птичьих штаммов его версия позволяет вирусу сохранять активность при температуре до 40-42 °C, то есть выше, чем у человека во время лихорадки. В ходе прошлых пандемий 1957 и 1968 годов этот ген передавался человеческим вирусам, повышая их стойкость.

"Обычные вирусы гриппа А размножаются в верхних дыхательных путях при 33 °C и теряют способность к репликации при повышении температуры. Лихорадка у человека - один из природных механизмов защиты. Повышение температуры всего на 2 °C способно резко ослабить тяжесть инфекции", - объяснили ученые.

В новом эксперименте ученые использовали мышей, искусственно повышая им температуру тела, поскольку у этих животных лихорадка при гриппе обычно не развивается. При заражении человеческими вирусами гриппа лихорадка почти полностью подавляла их размножение, но практически не влияла на птичьи штаммы.

Авторы подчеркивают: устойчивость птичьего гриппа к высокой температуре связана именно с вариантом PB1. При одновременной инфекции, например у свиней, человеческие и птичьи вирусы могут "обмениваться" генами, что увеличивает риск появления более опасных вариантов.

Исследование также ставит вопрос о применении жаропонижающих средств.

"Хотя они широко используются, существуют данные, что подавление лихорадки может в отдельных случаях способствовать передаче вируса", - заключили ученые.