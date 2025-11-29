Открыт эффективный способ борьбы с тяжелой формой рака

Фиброламеллярная карцинома печени - редкий рак, который обычно развивается у подростков и молодых взрослых. Для него почти нет эффективных лекарств. Ученые из США протестировали новый подход: вакцину, которая "учит" иммунную систему распознавать и атаковать клетки этого рака.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, исследование первой фазы опубликовано в Nature Medicine.

В испытании участвовали 16 человек от 12 до 47 лет с тяжелой, неоперабельной формой заболевания. Им вводили вакцину в сочетании с двумя иммунотерапевтическими препаратами. Из 12 пациентов, прошедших полный стартовый курс, у 9 иммунная система начала вырабатывать Т-клетки, способные распознавать раковые клетки. У трех человек опухоли уменьшились, а у большинства болезнь удалось на время остановить.

Побочные эффекты были ожидаемыми для таких препаратов: у шести участников отмечались серьезные, но контролируемые реакции, смертельных осложнений не было. У нескольких пациентов, ответивших на терапию, опухоли затем удалось удалить хирургически, и сейчас у них нет признаков рака.

Авторы подчеркивают: это ранний этап исследований, и гарантировать эффективность вакцины пока нельзя. Но результаты показывают, что даже редкие и плохо поддающиеся лечению опухоли можно попытаться атаковать новым способом - через специально созданную иммунную вакцину, которая нацелена на уникальный "флажок" раковых клеток.