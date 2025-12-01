В Эфиопии обнаружена стопа древнего родственника людей

Новые окаменелости, найденные в Эфиопии, позволили международной команде ученых окончательно установить, что загадочная стопа с противопоставленным большим пальцем, обнаруженная в 2009 году, принадлежала недавно описанному древнему родственнику человека - Australopithecus deyiremeda. Открытие ставит под вопрос уникальный статус вида Люси (Australopithecus afarensis), который долгое время считался единственным гоминидом региона более трех миллионов лет назад.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале Nature.

До обнаружения стопы из Буртеле специалисты были уверены, что именно afarensis доминировал на северо-востоке Эфиопии в тот период. Но находка с "обезьяноподобным" хватательным большим пальцем - признаком, отсутствующим у Люси, - заставила пересмотреть прежние представления.

В 2015 году исследовательская группа предложила выделить новый вид - A. deyiremeda, основываясь на фрагментах челюсти возрастом около 3,4 млн лет. Однако доказать, что найденная ранее стопа принадлежит этому виду, тогда не удалось, что вызвало скепсис в научном сообществе.

Теперь ситуация изменилась. Ученые сообщили, что новая челюсть с 12 зубами из того же района имеет четкие морфологические совпадения со стопой.

"У нас нет сомнений, что стопа из Буртеле относится к тому же виду, что и найденные зубы и челюсть", - заявил руководитель исследования Йоханнес Хайле-Селассие из Университета штата Аризона.

Исследование показало, что A. deyiremeda был более примитивным, чем "кузены" из вида afarensis. Компьютерная томография зубов указывает на менее развитые человеческие черты, а изотопный анализ подтверждает древесную диету - листья, фрукты, орехи. Это согласуется и с устройством стопы: хватательный большой палец говорит о том, что эти гоминиды проводили больше времени в кронах деревьев.

Главной загадкой оставалось, как два таких разных вида могли сосуществовать на одной территории. По данным авторов работы, разгадка заключается в разделении экологических ниш: A. deyiremeda предпочитал древесную среду и питание с деревьев, тогда как afarensis был более ориентирован на наземный образ жизни. Это снижало конкуренцию и обеспечивало возможность сосуществования.

"Со­су­ще­ство­ва­ние видов уходит глубоко в нашу историю", - подчеркнул Хайле-Селассие.

Специалисты, не участвовавшие в работе, оценивают открытие как значимое. По словам палеолитического археолога Джона МакНабба из Саутгемптонского университета, новые данные усиливают аргументы в пользу самостоятельности A. deyiremeda и "добавляют нового участника в дискуссию о том, кто стал предком Homo sapiens".