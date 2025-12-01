Стало известно, сколько людей, инфицированных ВИЧ в Азербайджане, заразилось за рубежом

Около 30% людей, инфицированных ВИЧ в Азербайджане, заразились за рубежом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня журналистам директор Центра по борьбе со СПИДом Фамиль Мамедов в рамках конференции в Баку, посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом.

"По республике 26% ВИЧ-инфицированных зарегистрированы в городе Баку. Также случаи заражения ВИЧ фиксируются в Сумгайыте, Ширване, Гаджигабуле, Гяндже и ряде других районов", - сказал Ф.Мамедов.

Он отметил, что в регионах, где наблюдаются изменения в ситуации с ВИЧ, дополнительно усиливаются профилактические программы и проводится более интенсивная работа в этом направлении.

"Наиболее уязвимой к ВИЧ-инфекции возрастной группой во всем мире является возраст 25-49 лет. Этот период является активным как в репродуктивном, так и в миграционном плане. Примерно 30% ВИЧ-инфицированных в нашей стране заразились за рубежом", - добавил он.