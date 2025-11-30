Intel может начать делать чипы для компьютеров Apple

Спустя несколько лет после полного перехода на собственные процессоры, Apple может возобновить сотрудничество с корпорацией Intel, но в совершенно новой форме. Согласно данным аналитика цепочки поставок Apple Минга-Чи Куо, Intel может начать производство младших версий чипов Apple серии M уже во второй половине 2027 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание MacRumors.

Планируется, что американский чипмейкер будет использовать для этого свой перспективный техпроцесс 18А, который станет самым передовым производственным узлом с нормами ниже 2 нанометров в Северной Америке. В отличие от прошлого сотрудничества, когда Intel поставляла процессоры с собственной архитектурой x86, на этот раз речь идет исключительно о контрактном производстве чипов Apple, на основе ARM-архитектуры.

Такой шаг позволит Apple выполнить требования администрации США по локализации производства высокотехнологичной продукции, одновременно диверсифицировав цепочку поставок. При этом основным партнером по производству чипов M-серии останется TSMC.

Переход Apple на собственные процессоры начался в 2020 году и привел к созданию чипов с рекордной энергоэффективностью, но при этом относительно высокой производительностью.