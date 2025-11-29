Азербайджан и Россия укрепляют аграрное взаимодействие

Россия и Азербайджан усиливают сотрудничество в аграрной сфере, в том числе в части двусторонней торговли продукцией АПК.

Как сообщает Day.Az, на международном форуме "Ветеринарная безопасность" министр сельского хозяйства России Оксана Лут и глава азербайджанской делегации, заместитель министра сельского хозяйства Эльчин Зейналов обсудили расширение взаимных поставок сельхозпродукции.

Россия выразила заинтересованность в наращивании экспорта зерновой и масложировой продукции, рыбы, морепродуктов и удобрений. Перспективным направлением названо взаимодействие в области селекции и семеноводства как основа укрепления продовольственной безопасности и технологического суверенитета обеих стран.

Стороны также рассмотрели вопросы эпизоотического благополучия и возможности увеличения поставок российской ветеринарной продукции на рынок Азербайджана.