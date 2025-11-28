Армения под скальпелем Пашиняна: крах церковной мафии

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Вокруг так называемого "арцаха" в армянском обществе продолжается не просто спор, а затянувшийся моральный кризис. Сама формула этого спора давно лжива: "арцаха" не существует, есть Карабах, который де-юре и де-факто является международно признанной территорией Азербайджана. Но вместо честного признания реальности в публичном поле разыгрывается драма "оскорбленной справедливости", где политические и церковные фигуры пытаются переписать смысл случившегося.

На этом фоне встреча предстоятеля т.к. "арцахской епархии" Вартанеса Србазана с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, его рукопожатие и особенно демонстративный поклон перед человеком, которого реваншисты считают - на минуту - "ответственным за политическое решение передать Карабах вместе с монастырями, церквями, хачкарами, могилами и святынями Азербайджану", оказывается, "выглядит как акт моральной капитуляции".

Некий армянский адвокат Роман Ерицян, видите ли, считает, что "эта сцена воспринимается не как христианское смирение, а как "публичное унижение и символ окончательного отказа от той самой борьбы за арцах", которой десятилетиями заполняли митинги и пропаганду.

Армения долго жила под двойным ярмом - под гнетом внешних покровителей и под каблуком своей же церкви. Армянская Апостольская Церковь превратилась из духовного института в теневую партию, в государство внутри государства, с собственными деньгами, связями, пропагандой и агентурой за рубежом. И Никол Пашинян, наконец, решился на то, чего не осмелился ни один из его предшественников: разрубить этот гордиев узел.

Десятилетиями церковные кланы управляли Арменией, как феодалы деревней. Католикос, архиепископы, настоятели - несли не слово веры, а чемоданы наличности. Они контролировали пожертвования, зарубежные фонды, диаспору, школы, СМИ.

После 2020 года именно церковь первой начала раскачивать лодку, обвиняя Пашиняна в "предательстве арцаха". Но где была церковь, когда мальчишки умирали в окопах? Где были эти благочестивые пастыри, когда люди искали хлеб, а не проповедь? Они молчали, считая барыши с пожертвований и играя в патриотизм.

Пашинян увидел: если не остановить этих жрецов в рясах, они снова превратят страну в марионетку - на этот раз не Москвы, а Эчмиадзина.

Арест двенадцати священников - не "гонения", как визжат оппозиционные сайты, а чистка.

Государство обязано защищать себя от тех, кто прикрывает преступления молитвами. Среди задержанных - люди, замешанные в коррупции, педофилии, контрабанде, политических интригах.

Это не духовенство, а корпорация. И Пашинян поступил как хирург: разрезал, чтобы не было заражения.

Когда Вартанес Србазан поклонился премьеру - это был не "позор", как визжит адвокат Роман, а символ новой реальности. Он - первый, кто понял, что время церковного шантажа закончилось.

Его поклон - не подчинение, а мудрость. Он понял: сегодня выживет только тот, кто умеет говорить с властью, а не против нее. Армения устала от проклятий, она хочет порядка. И Пашинян этот порядок дает.

Роман Ерицян может сколько угодно рвать на себе рубаху и стенать про "святые могилы арцаха". Но людям нужен хлеб, работа, безопасность - а не очередная истерика в кадиле.

Давайте честно: Армянская Апостольская Церковь давно перестала быть религиозной организацией. Это - сеть влияния, где духовный сан - пропуск в закрытый клуб коррупции и интриг.

У них виллы, внедорожники, банковские счета в Европе, любовницы и связи с криминалом.

А теперь, когда власть наконец тронула их привилегии, они закричали: "гонения на веру!"

Нет, господа. Это не гонения. Это конец эпохи паразитов.

Пашинян прав. Потому что он действует не из мести, а из расчета. Он понимает: без секуляризации Армения не выживет.

Без разгрома церковной мафии не будет ни реформ, ни инвестиций, ни образования.

Любая модернизация невозможна, пока в стране существуют люди, для которых ряса - бронежилет от закона.

Пашинян не разрушает веру. Он разрушает симулякр веры. Он возвращает людям право верить без посредников, без комиссий, без лжи.

И вот почему Вартанес поступил правильно.

Он принял реальность. Он сделал шаг туда, куда церковь должна была идти давно - к сотрудничеству с государством, а не к саботажу.

Его поклон - это не коленопреклонение, а символ примирения между духовной и гражданской властью.

Он - не предатель, он - прагматик. И история запомнит его не как того, кто "продался", а как того, кто выжил и помог церкви перестроиться.

Роман Ерицян и его компания - это те же самые персонажи, что привыкли жить на чужом горе. Они - рупоры старой системы, где каждый плач по т.к. "арцаху" - способ выбить грант, а каждое обвинение в "предательстве" - инструмент давления.

Они страдают от того, что их кормушка закрылась.

Пашинян сделал то, чего боялись все до него. Он взял на себя роль палача старого режима - не политического, а духовного. Того, что веками держало Армению в состоянии полусредневекового оцепенения: между иконостасом и коррупцией, между проповедью и взяткой, между молитвой и доносом.

Он не борется с верой - он вырывает гниль, которая паразитировала на вере.

Он не уничтожает церковь - он возвращает ей смысл, очищая ее от торгашей и фарисеев.

И пусть визжат обиженные архимандриты, пусть плачут те, кто привык путать кадило с кассой, а монастырь - с банком. Пусть. Это визг боли, не аргумент.

Армения переживает момент хирургического катарсиса.

Да, под скальпелем - кровь. Но это кровь зараженной плоти. Без нее - страна бы умерла.

Каждый арест, каждое разоблачение, каждая дрожащая борода перед следователем - это шаг к выздоровлению нации.

Теперь, когда Вартанес поклонился власти, - это не падение духа, а признание новой иерархии: вера - в душе, а не в кабинете у Католикоса.

Церковь больше не диктует политику, не шантажирует народ именем Бога. Государство больше не склоняет голову перед рясой.

И это - подлинное равновесие: когда вера перестает быть щитом для преступлений, а власть - заложницей суеверий.

Пашинян разорвал порочный круг. Он отобрал у рясофоров монополию на мораль, у коррупционеров - право говорить от имени Бога, у диаспорных интриганов - инструмент давления.

С этого момента Армения перестает быть страной жалоб и начинает быть страной ответственности.

Где храм - место молитвы, а не биржа влияний.

Где государство - опора, а не разменная монета для священников-олигархов.

Да, это больно. Да, это вызывает визг фанатиков. Но именно так рождаются новые народы. Не из заклинаний и крестных ходов, а из мужества признать свои язвы и вырезать их до конца.

Сегодня Пашинян - не просто премьер. Он - реформатор, который первым осмелился стронуть с пьедестала тех, кто давно превратил религию в ремесло.

Он - тот, кто поставил Армению на путь зрелости.

История вспомнит его не как разрушителя церкви, а как человека, который наконец-то очистил веру от грязи.

И если для этого пришлось прижать к ногтю пару десятков бородатых интриганов - значит, так и должно было быть.

Потому что иногда, чтобы воскреснуть, нужно сначала сгореть.

Армения горит - но уже не в аду фанатизма, а в пламени очищения.

И в этом огне рождается новая страна.

Страна, где крест - не товар, а символ. Где вера - не бизнес, а совесть. Где государство - не раб церкви, а ее равный, свободный партнер.

И да - Пашинян поступил правильно.

История это не просто подтвердит.

Она возведет его поступок в ранг необходимости.