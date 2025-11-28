Турция и Армения обсудили восстановление железной дороги Карс-Гюмри
Турция и Армения обсудили восстановление железной дороги Карс-Гюмри.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Турции.
"В рамках договорённостей, достигнутых на встречах Специальных представителей по процессу нормализации отношений между Турцией и Арменией, представители соответствующих ведомств двух стран 28 ноября 2025 года провели встречу на пограничном переходе Акйака-Ахурик между Турцией и Арменией, а также в армянском городе Гюмри. Они провели второй раунд технических обсуждений, направленных на восстановление и возобновление работы железной дороги Карс-Гюмри", - говорится в заявлении.
