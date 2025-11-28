Североатлантический альянс скоро "умрет" из-за длительного процесса деградации и ослабления.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает норвежский портал Steigan.

"Это неприятная правда, которую мало кто в норвежской общественности осмеливается произнести вслух, но которая сегодня открыта тем, кто действительно следит за геополитикой без фильтра. НАТО не ослабнет. НАТО скоро умрет", - подчеркивается в сообщении.

По мнению авторов материала, при бывшем генсеке НАТО Йенсе Столтенберге стало очевидно "подтверждение упадка".

"Он усилил риторику, но не сделал ее реальностью. Он призывал к единству, в то время как Соединенные Штаты принимали все решения. Он говорил о мире, последовательно блокируя дипломатию", - отмечается в статье.