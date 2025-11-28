В Норвегии предрекли скорую «смерть» НАТО
Североатлантический альянс скоро "умрет" из-за длительного процесса деградации и ослабления.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает норвежский портал Steigan.
"Это неприятная правда, которую мало кто в норвежской общественности осмеливается произнести вслух, но которая сегодня открыта тем, кто действительно следит за геополитикой без фильтра. НАТО не ослабнет. НАТО скоро умрет", - подчеркивается в сообщении.
По мнению авторов материала, при бывшем генсеке НАТО Йенсе Столтенберге стало очевидно "подтверждение упадка".
"Он усилил риторику, но не сделал ее реальностью. Он призывал к единству, в то время как Соединенные Штаты принимали все решения. Он говорил о мире, последовательно блокируя дипломатию", - отмечается в статье.
