Создана самая большая камера для смартфонов
Японская корпорация Sony представила камеру для смартфонов, которая имеет рекордные размеры.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, на это обратило внимание издание TechRadar.
Модуль LYTIA LYT-901 имеет разрешение 200 мегапикселей и размер 1/1,12 дюйма. По словам журналистов, в Sony не стали заявлять о рекорде. Однако, судя по характеристикам уже доступных на рынке сенсоров, новый модуль имеет самый большой размер.
Сенсор имеет пиксели размером 0,7 микрометра и поддержку 4-кратного оптического увеличения - за счет функции кадрирования. Также модуль адаптирован для обработки изображений с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Авторы медиа подчеркнули, что сенсор большего размера может улавливать больше света, что положительно влияет на качество фотографий, снятых в темноте.
В Sony не стали раскрывать заказчиков нового модуля, однако журналисты со ссылкой на инсайдеров заявили, что LYTIA LYT-901 впервые будет использован в китайских смартфонах Vivo X300 Ultra и Oppo Find X9 Ultra. Однако лидеры рынка - Apple и Samsung - пока не будут применять новый модуль. Специалисты объяснили, что производитель iPhone ориентируется не сенсоры с гораздо меньшим разрешением, а Samsung уже выбрала модули для смартфонов новой серии Galaxy S26.
