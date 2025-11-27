Азербайджанская нефть выросла в цене

В итальянском порту Аугуста цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF по сравнению с предыдущим показателем выросла на 0,48 доллара США, или 0,74%, составив 65,28 доллара США за баррель.

Об этом Day.Az сообщили источники на нефтяном рынке.

Согласно информации, цена барреля нефти Azeri Light на условиях FOB в турецком порту Джейхан выросла на 0,49 доллара США, или 0,78%, и составила 63,17 доллара США.

Цена на нефть марки URALS снизилась на 0,54 доллара США, или 1,2%, по сравнению с предыдущим показателем и достигла 44,31 доллара США за баррель.

Цена на нефть марки Dated Brent, добываемой в Северном море, увеличилась на 0,71 доллара США, или 1,13%, по сравнению с предыдущим показателем и составила 63,55 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена за баррель нефти заложена на уровне 70 долларов США.