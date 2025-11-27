В Азербайджане закрыли популярную телепередачу "Günə davam"

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом заявил заслуженный артист Азербайджана Эльнур Каримов, который на протяжении многих лет был ведущим программы.

"Проект Günə davam, который долгие годы выходил на AzTV под моим ведением, завершится в конце недели. А я попрощался уже сегодня. Если будет суждено - увидимся в других проектах", - сказал он.